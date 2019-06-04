Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что видит себя в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Если «Манчестер Юнайтед» ищет тренера, то я – это тот человек, который им нужен. Я знаю, что они продают очень много футболок по всему миру, но, кроме продажи футболок, им нужно выигрывать трофеи. Я могу принести им трофеи.

В составе «Юнайтед» мне нравился Андер Эррера. Поль Погба? Он не работает достаточно усердно.

Я играл на «Олд Траффорд» в 1984 году в Кубке обладателей кубков. Боже мой, что там был за шум – прямо как на «Ла Бомбонера», – рассказал Марадона в интервью FourFourTwo.

·Сейчас «МЮ» возглавляет Уле-Гуннар Сульшер, который по ходу сезона-2018/19 сменил Жозе Моуринью.

Марадона тренирует клуб «Дорадос» из второй мексиканской лиги.

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