Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае.

«Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Теллэйс» предлагают габонцу зарплату в 337 тысяч евро в неделю (16,1 млн евро в год), сообщает The Times. Сейчас в «Арсенале» Пьер-Эмерик получает 222 тысячи евро в неделю – 10,6 млн в год.

На возможный уход Обамеянга намекает и тот факт, что он убрал из био инстаграма строчку про «Арсенал» и удалил юзерпик, где он в майке «канониров».

В сезоне-2018/19 «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов и проиграл финал Лиги Европы.

На счету Обамеянга 22 гола в 36 матчах чемпионата Англии.

Коллекция машин Обамеянга, которой позавидует Брюс Уэйн. Последнее пополнение – Ferrari за миллион

Качай приложение Eurosport для iOS или Android