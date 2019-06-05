Хосеп Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» чемпионат Англии, задав «Ливерпулю» единственную для «красных» взбучку в АПЛ. Зато Юрген Клопп второй раз за два года вышел в финал Лиги чемпионов, спродюссировал самый красивый камбэк сезона в матче с «Барсой» и вырвал победу в сложнейшей игре с «Тоттенхэмом» за кубок ЛЧ.

Два тренера-красавчика влюбляют в себя и свой подход десятки людей, которые считают их лучшими коучами. Угадай, кто из футбольного мира любит Пепа, а кто – Клоппа.

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