В Армении выпустили почтовую марку с изображением полузащитника «Арсенала» и сборной закавказской страны Генриха Мхитаряна.

«Мы поинтересовались, существуют ли марки с изображениями всемирно известных футболистов, и оказалось, что нет почтовых марок ни с портретом Месси, ни с изображением Роналду», – цитирует председателя Союза филателистов Армении Овик Мусаелян «Sputnik Армения».

«Благодарен за то, что удостоен национальной почтовой марки. В обращении с сегодняшнего дня», – написал Мхитарян в инстаграме.

Марка изготавливается в Канаде.

Ее тираж – 40 тысяч экземпляров.

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