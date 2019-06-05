В Армении выпустили марку с изображением Мхитаряна
Такого нет даже у Месси и Роналду.
В Армении выпустили почтовую марку с изображением полузащитника «Арсенала» и сборной закавказской страны Генриха Мхитаряна.
«Мы поинтересовались, существуют ли марки с изображениями всемирно известных футболистов, и оказалось, что нет почтовых марок ни с портретом Месси, ни с изображением Роналду», – цитирует председателя Союза филателистов Армении Овик Мусаелян «Sputnik Армения».
«Благодарен за то, что удостоен национальной почтовой марки. В обращении с сегодняшнего дня», – написал Мхитарян в инстаграме.
- Марка изготавливается в Канаде.
- Ее тираж – 40 тысяч экземпляров.
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