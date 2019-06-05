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Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм». Его очень хочет «Реал»
Лидер «шпор» может пойти по стопам Эдена Азара.
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен подтвердил намерение уйти из лондонского клуба в летнее трансферное окно.
«Чувствую, что нахожусь на том этапе карьеры, когда хочу попробовать что-то еще. Испытываю самое глубокое уважение ко всему, что произошло в «Тоттенхэме», это нельзя вычеркнуть. Но хочу попробовать что-то новое», – цитирует Эриксена Daily Mail.
Ранее сообщалось, что на Кристиана претендует мадридский «Реал».
- Эриксен пришел в лондонский клуб в 2014 году.
- В АПЛ-2018/19 Кристиан забил восемь мячей и сделал 12 ассистов в 35 играх.
- «Тоттенхэм» дошел до финала ЛЧ, где уступил «Ливерпулю»,.
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