Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не попал в мечеть родного города из-за окруживших дом фанатов и журналистов.

«Что происходит с некоторыми журналистами и простыми людьми? Другой человек не знает, как выйти из дома, чтобы помолиться в праздник. Это не имеет ничего общего с любовью. Это, как говорится, неуважение к частной жизни и отсутствие профессионализма», – написал 26-летний Салах.

Ссылаясь на издание «Аль-Ахрам», «Р-Спорт» сообщает, что Салах прибыл в родительский дом в последний день мусульманского поста Рамадан, встретился с родственниками и собрался идти с семьей на вечернюю молитву в мечеть. Но возле дома стали появляться его фанаты из соседних городов, деревень и провинций. В итоге в мечеть пошли только жена футболиста, дочь и отец.

В сезоне-2018/19 Салах вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов.

В финале он забил с пенальти в ворота «Тоттенхэма».

Салах подумал, что девушка-репортер хочет его поцеловать, и увернулся

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