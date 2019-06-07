«Манчестер Юнайтед» осуществил первый трансфер в период тренерской работы Уле-Гуннара Сульшера. Манкунианцы достигли с «Суонси» договоренности о переходе 21-летнего валлийца Дэниела Джеймса.

Условия уже согласованы, вскоре «МЮ» объявит более подробную информацию. По данным Mirror, трансфер обошелся в 16,8 миллионов евро.

Клубная карьера

Джеймс начинал в академии «Халла», но не сыграл за первый состав ни одного матча – в 2017 году его выкупил «Суонси» и отправил в аренду в «Шрусбери Таун» – клуб Первой английской Лиги. Дэниел не закрепился в основе даже там и вернулся в «Суонси».

Дело пошло лучше – в сезоне-2018/19 он забил в Чемпионшипе четыре мяча и сделал семь ассистов, чем привлек внимание скаутов «Юнайтед». Еще к полузащитнику присматривался «Ливерпуль».

Карьера в сборной

Джеймс – валлиец наполовину, по отцу. Он родился в Йоркшире, но решил представлять на международном уровне Уэльс. Дэниел играл за сборные Уэльса разных возрастных категорий и при Райане Гиггзе наконец закрепился в основном составе. В марте он забил первый мяч в ворота сборной Словакии – это была его вторая игра за национальную команду.

«Он талантлив и представляет угрозу на любой позиции. Он также может играть впереди, и это ему помогает», – заявил Гиггз, который рад переходу Джеймса в свой бывший клуб.

Джеймс – правша и действует на обоих флангах атаки.

Transfermarkt оценивает парня в 3 млн евро.

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