Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане рассказал, как оказался в «Саутгемптоне», за который выступал до перехода в мерсисайский клуб. Одним из вариантов был «Спартак».

«Саутгемптон» – хороший клуб, но я не хотел туда переходить. В то время я сменил агента, и Бьорн Беземер многое для меня сделал. Он боролся, чтобы вытащить меня из «Зальцбурга», но клуб не хотел уступать. Я хотел перейти в «Боруссию», мной интересовался Юрген Клопп. Но «Зальцбург» договорился с московским «Спартаком» – они хотели продать меня в Россию, чтобы получить больше денег.

«Дортмунд» был готов заплатить 12 миллионов евро, «Зальцбург» хотел большего. Я отказался [от перехода в «Спартак»], потому что мечтал играть в лучших лигах. С этой истории начались проблемы между мной и клубом. Я пропустил матч, а они вылетели из Лиги чемпионов и сказали, что это моя вина. «Зальцбург» твердо говорил нет «Дортмунду», я – Москве. И вот появился вариант с «Саутгемптоном». Выбора у меня не было, и я поехал туда», – цитирует 27-летнего Мане Onze Mondial.

В сезоне-2018/19 Мане выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Сенегалец выступает за «красных» с 2016 года.

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