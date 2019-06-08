Сага с переходом Эдена Азара из «Челси» в «Реал» закончилась. Сначала в клубном магазине мадридцев стали продавать футболки с фамилией бельгийца, а потом было объявлено и о самом трансфере.

В Лондоне Эден провел семь сезонов и встал в клубной истории рядом с Фрэнком Лэмпардом, Джоном Терри и Дидье Дрогба. Выигранная в Баку Лига Европы стала отличной точкой в английской карьере Азара. А вот самые важные цифры бельгийца на «Стэмфорд Бридж».

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