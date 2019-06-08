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«Уход из «Челси» – самое трудное решение в моей карьере». Азар написал трогательное письмо фанатам
Болельщкам «синих» без слез читать невозможно.
Перешедший в мадридский «Реал» полузащитник Эден Азар простился с болельщиками «Челси».
«Теперь вы знаете, что я перехожу в «Реал». Не секрет, что я мечтал играть за этот клуб с детства. Я изо всех сил старался не отвлекать себя или команду в этот сложный период слухов и повышенного внимания со стороны медиа, особенно в последние полгода. Теперь клубы договорились о сделке. Надеюсь, вы понимаете, что я должен открыть следующую главу – так же, как и каждый из вас, когда появляется шанс осуществить мечту.
Уход из «Челси» – самое большое и сложное решение в моей карьере на сегодняшний день. Сейчас я хотел бы официально заявить: я наслаждался каждым моментом в «Челси» и ни разу не задумался об уходе ни в какой другой клуб. Я присоединился к команде, когда мне был всего 21 год – здесь вместе со всеми вами я вырос как мужчина и игрок, вы помогли мне стать капитаном сборной Бельгии. Конечно, были трудные времена: для команды в целом и для меня лично, это футбол.
Для меня футбол – это когда мяч под ногами, а я просто наслаждаюсь моментом. Моя рекомендация тем, кто просит советы у тренера – просто играй в футбол и получай удовольствие! Даже когда мы плохо играли, я старался изо всех сил благодаря вашей потрясающей поддержке. Боевой дух, страсть и нежелание когда-либо сдаваться – часть культуры здесь, в «Челси», она исходит непосредственно от вас.
Я вспоминаю особенные моменты в футболке «Челси» – их так много, нам повезло выиграть гораздо больше игр, чем проиграть. Я не могу перечислить все выигранные награды. Единственное, могу сказать, что каждая награда – как команды, так и индивидуальная – невероятная. Однажды за пивом я с гордостью смогу обсудить или посмеяться над незабитым пенальти и голом головой на добивании в чемпионском матче против «Пэлас», или вспомню голы «Тоттенхэму», «Арсеналу» или «Ливерпулю».
- «Реал» официально объявил о переходе Азара 7 июня.
- В Мадриде Эден будет играть под седьмым номером.
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