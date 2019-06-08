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Озил с женой отказались от подарков на свадьбу – они передадут деньги на 1000 детских операций

Озил с женой отказались от подарков на свадьбу – они передадут деньги на 1000 детских операций
Eurosport

1 час назад

Шикарный поступок!

7 июня в Стамбуле состоялась свадьба полузащитника «Арсенала» Месута Озила и Амине Гюльше. Пара отказалась от традиционных подарков на свадьбу, попросив гостей сделать пожертвования в благотворительный фонд.

«Фанаты спрашивали меня, моих родственников и друзей, что мы хотим получить на нашу свадьбу. Я профессиональный футболист и нахожусь в счастливом и привилегированном положении. Тем не менее я приглашаю всех, кто хочет и может помочь, поддержать особенный проект, близкий нашему сердцу.

Мы с Амине возьмем на себя расходы на операции для тысячи нуждающихся детей», – написал Месут в инстаграме.

  • Супруга Озила – профессиональная модель. Мы уже собирали ее лучшие фотографии, полюбоваться на них можно здесь.
  • В чемпионате Англии-2018/19 Озил провел 24 матча, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Озил изобрел особую технику подсечки мяча. После завершения карьеры он будет как Паненка и Зидан

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