Легенда английского футбола и эксперт BBC Гари Линекер опубликовал фотографию своих пальцев после неудачного кулинарного опыта.

«Теперь буду помнить, что, когда занимаешься готовкой, намного лучше и – самое главное – гораздо менее неприятно делать это самому», – написал Линекер в инстаграме.

В течение игровой карьеры Гари выступал за «Лестер», «Барселону», «Тоттенхэм» и другие клубы.

В составе сборной Англии Линекер провел 80 матчей и забил 48 мячей.

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