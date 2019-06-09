Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что дорогостоящие трансферы не решат проблем манкунианцев.

«Первое, что должен сделать Сульшер, – это создать настоящую команду. Не думаю, что покупка одного или двух игроков за 100 млн фунтов поможет футболистам, которые уже выступают за «Манчестер Юнайтед».

Можно купить Роналду, Месси, Рамоса или Бэйла, но это обойдется клубу в 350 млн, а через два года не останется ни этих игроков, ни денег. «МЮ» нужна перестройка, и ее нужно осуществить при помощи молодых игроков. Думаю, фанаты поймут, если команда не будет бороться за титул в следующем году.

Сульшеру нужно дать время, чтобы построить коллектив, который в течение двух или трех лет выйдет на нужный уровень и будет играть на равных с лучшими командами Премьер-лиги и Лиги чемпионов», – приводит слова Руни BBC.

В прошедшем сезоне «МЮ» занял шестое место в чемпионате Англии.

Норвежец Уле-Гуннар Сульшер возглавил манкунианцев по ходу сезона, сменив португальца Жозе Моуринью.

«МЮ» купил парня из «Суонси» за 17 млн евро. В 2017-м он не закрепился даже в третьей лиге

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