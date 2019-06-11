В 2019-м «Бавария» запустила самую масштабную перестройку в современной истории клуба. Нико Ковач сражался с капризными ветеранами и недовольными болельщиками, но все равно не убедил, что подходит для революции. Боссы оставили хорвата, потому что понимали, насколько нереально получить идеального кандидата на его место.

«Мюнхен» традиционно забирает лучшее со всей Германии, но Юрген Клопп стал для главного клуба страны недостижимой целью. Возможно, Хёнесс и Румменигге ошиблись еще в 2008-м: недавно Ули рассказал, что тогда «Бавария» договорилась с молодым Клоппом, но затем назначила Клинсманна. Его тезка пошел в «Боруссию», где на равных боролся с «Мюнхеном» и выгрыз два чемпионства.

Несмотря на успехи Юргена, в «Баварии» на какое-то время о нем забыли. Ван Гал, Хайнкес и Гвардиола вывели клуб на один уровень с испанскими гигантами, разгром от «Зенита» в Кубке УЕФА остался в прошлом, а в 2013-м на «Уэмбли» мюнхенцы выиграли главный матч против команды Клоппа.

Но поколение, которое превратило чемпионат Германии в формальность, состарилось, и в «Баварии» вспомнили о тренере, который поднял «Ливерпуль». В 2016-м Румменигге откровенно сказал: «Я обожаю Клоппа. Его достижения с «Боруссией» вошли в историю немецкого футбола. Хочу, чтобы он возглавил «Баварию», когда уйдет Карло Анчелотти».

Этого не случилось, но мюнхенские легенды вслух мечтали о Клоппе даже после назначения Ковача. «Он один из лучших тренеров в мире и продолжил в «Ливерпуле» то, что начал в «Боруссии», – признался Беккенбауэр после победы «Ливерпуля» в ЛЧ. – Я хочу лишь, чтобы однажды он пришел в наш клуб». Клопп ответил любезностью и не исключил переход в «Мюнхен»: «Мне приятно, что он говорит подобное. Лучше так, чем если бы он сказал, что я не подхожу для этой работы».

У «Баварии» появились бы шансы переманить Юргена, если бы «Ливерпуль» проиграл в финале ЛЧ второй год подряд. Чувство разочарования от мощнейшего сезона без трофеев стало бы аргументом в пользу перезапуска карьеры в Мюнхене. Но шестой Кубок чемпионов «красных» все испортил: вести переговоры с Клоппом не имеет смысла, потому что «Ливерпуль» его не отпустит, а Юрген все еще мечтает о победе над «Сити» в чемпионской гонке.

Юрген Клопп после финала «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»Getty Images

Пока Ковач сохранил место в «Баварии», но если он провалит обновление, боссы выдернут с пенсии Хайнкеса или решатся на эксперимент с Моуринью. Но идеальным вариантом для клуба все равно остается Клопп, и когда Юргену надоест «Ливерпуль», ему предложат контракт в Мюнхене. В «Баварии» сильна национальная идентичность: клуб собирает талантливых немцев у соперников и оформляет основу для сборной. Трансфер главного немецкого тренера – имиджевый и практичный ход, который усилит «Баварию» и в спорте, и в маркетинге.

В «Ливерпуле» Клопп показал, что сочетает мастерство психолога и тактика. Ковач выиграл дубль, но так и не убедил болельщиков и игроков в своих методах. Юрген, наоборот, гениально внедряет идеи и превращает команду в семью. Самого обаятельного коуча Европы уважают даже в «Манчестер Юнайтед». Такой точно больше впечатлит конкурентов, чем угрюмый хорват или постаревший Моуринью.

За 3,5 года в Англии Юрген показал другим тренерам мастер-класс по перестройке команды. Он подобрал игроков под концепцию атакующего футбола, прокачал Робертсона, Александер-Арнольда и Мане до уровня звезд, а Салаха и Ван Дейка превратил в претендентов на «Золотой мяч».

Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)Getty Images

До этого сезона критики считали Клоппа романтичным неудачником, но Юрген доказал, что его не преследует никакое проклятие: выдал уникальную битву за чемпионство с «Манчестер Сити», а в финале ЛЧ перешел в режим прагматичных контратак ради заветного трофея. Тактическая гибкость и важнейший титул наконец вывели Клоппа в европейскую элиту, а сам тренер совместил зрелищный футбол и результат.

Такое сочетание – лучший вариант для «Баварии», которая привыкла к стильным победам. Робкие тактические преобразования Ковача навевают болельщикам грустные воспоминания о машине, разгромившей «Барселону» в 2013-м. Клопп вернет «Баварии» доминирование и добавит обаяния, которого отчаянно не хватало главному немецкому клубу при Анчелотти и Нико.

Кроме того, «Бавария» обновляется, а Юрген – лучший тренер для работы с молодежью. Трудно представить «Мюнхен» без старых героев, но с Альфонсо Дэвисом, Бенжаменом Паваром и Люкой Эрнандесом. Перестройка вряд ли завершится в следующем сезоне: Роббен, Рибери, Хамес и Рафинья многое значили для клуба, Боатенг конфликтует из-за сорвавшегося трансфера в «ПСЖ», а через год встанет вопрос о будущем Левандовского, Мюллера и Мартинеса.

Арьен Роббен (слева) и Франк РибериImago

Ветераны беспокоятся о статусе в команде и давят на Ковача, но вряд ли повлияют на Клоппа. Юрген дружелюбен, но тверд, и не поставит звезду в старт из уважения к прошлым достижениями. Суровый мужчина не допустит разлада в команде и максимально реализует потенциал Горецки, Толиссо и Комана.

Клопп убеждает в своих методах даже без мгновенных результатов – в его первый сезон «Ливерпуль» финишировал восьмым, но болельщики не сомневались, что концепция немца заработает. Каждый год «красные» прогрессировали и добились двух финалов ЛЧ подряд, пока главный соперник «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» завис в районе шестого места. Это доказывает, что немцу не нужны готовые условия: он перестроил «Ливерпуль», создал великолепную атмосферу и вытащил клуб из кризиса.

Для Клоппа «Бавария» – тоже идеальная возможность. Юрген провел изматывающий сезон в Англии и понимает, насколько трудно поддержать мотивацию игроков, чтобы они снова зарубились за чемпионство. «Ливерпуль» уже не станет лучше – даже «Манчестер Сити» слегка сдал после рекордной кампании-2017/18. Но немец останется: он слишком любит и уважает «Ливерпуль», чтобы нарушить договоренности, сославшись на психологическую усталость. Поэтому он задержится на год или два перед возвращением в Германию.

Конечно, работа Клоппа в «Баварии» шокирует фанатов «Дортмунда», для которых он остался идолом. Но обвинения в предательстве должны беспокоить Юргена в последнюю очередь: он принес «Боруссии» два чемпионства и вывел «Дортмунд» в финал ЛЧ, а теперь занимается своей карьерой. Для обретения величия недостаточно сенсаций с андердогами: респектабельная работа в одном из самых стабильных клубов Европы довершит преображение Клоппа.

Другие тексты о самом безумном европейском топ-тренере:

Почеттино и Клопп – гении. Они каждый год меняли «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» и делали их круче

«Первым делом Юрген выбросил бритву и расческу». Кто сделал Клоппа таким крутым

Качай приложение Eurosport для iOS или Android