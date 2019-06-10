Английские футбольные арбитры Мартин Аткинсон, Андре Марринер, Дэвид Кут и Кевин Френд провели шумную ночь во время благотворительной поездки в Индонезию.

Как сообщает The Sun, судьи приехали в Индонезию в рамках проекта, организованного благотворительной организацией «Atkinson's Whistle Stop Tour». В ходе путешествия они собрали деньги для нуждающихся индонезийских детей и британского хосписа, а позже посетили один из детских домов.

Кроме того, рефери приняли участие в двухдневном турнире по гольфу и посетили ночной клуб, где отдохнули в компании молодых девушек. Женатого Марринера заметили вместе с дамой, которая сидела у него на коленях, обхватив за талию; женатый Аткинсон расплылся в улыбке, когда его обняла девушка в коротком красном платье, а женатый Френд приютил еще одну красотку и о чем-то с ней мило шушукался.

Отмечается, что самым активным в компании мужчин был Марринер – он настолько разошелся, что облизывал понравившейся ему женщине ухо.

«Это выглядело гадко. Девушки были довольно молоды, а мужчины, напротив, годились им в отцы. Судя по тому, как они пили и танцевали, можно было подумать, что это молодые футболисты, а не судьи», – рассказывает источник The Sun.

·Компанию Аткинсону, Марринеру, Куту и Френду в Индонезии составили еще два рефери – Роджер Ист и Грэм Скотт. Они, по всей видимости, не принимали активного участия в дебоше.

Сезон английской Премьер-лиги-2018/19 завершился 12 мая второй кряду победой «Манчестер Сити».

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