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Tuttosport: «Челси» отпустит Сарри в «Ювентус», если договорится с Бенитесом
Сложная схема с тренерами лондонского клуба.
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в лондонский «Челси».
От исхода переговоров с испанским специалистом, которые уже начались, зависит судьба союза Маурицио Сарри и «Ювентуса». «Челси» отпустит итальянца в Турин, только когда найдет ему замену, сообщает Tuttosport.
- Бенитес отработал в «Челси» неполный сезон-2012/13. С «синими» он взял Лигу Европы.
- Рафаэль провел три года в «Ньюкасле», но пока не продлил контракт с «сороками».
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