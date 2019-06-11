Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в лондонский «Челси».

От исхода переговоров с испанским специалистом, которые уже начались, зависит судьба союза Маурицио Сарри и «Ювентуса». «Челси» отпустит итальянца в Турин, только когда найдет ему замену, сообщает Tuttosport.

Бенитес отработал в «Челси» неполный сезон-2012/13. С «синими» он взял Лигу Европы.

Рафаэль провел три года в «Ньюкасле», но пока не продлил контракт с «сороками».

«Ливерпуль» Бенитеса убила война с руководством. Рафа сделал для клуба не меньше, чем Юрген Клопп

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