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The Telegraph: Зинченко впечатлил Гвардиолу и продлит контракт с «Сити» на 5 лет

The Telegraph: Зинченко впечатлил Гвардиолу и продлит контракт с «Сити» на 5 лет
Eurosport

1 час назад

Заслужил так заслужил.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко близок к подписанию нового пятилетнего соглашения с клубом.

Украинский футболист впечатлил Пепа Гвардиолу игрой в прошлом сезоне и доказал каталонцу, что является ценным игроком для «горожан» и достойным конкурентом Бенжамену Менди, сообщает The Telegraph.

  • Нынешний контракт Зинченко заканчивается в июне 2020 года.
  • Во всех турнирах за «Сити» он отыграл 29 матчей, забил один мяч и сделал пять ассистов.

Зинченко вдохновился разгромом сербов и поцеловал журналистку в прямом эфире

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