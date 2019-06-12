Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер признался, что раздумывал об уходе из футбола во время болезни сына Арчи.

«Это случилось года 3 назад, я получил очередную травму на тренировке. Когда вернулся домой, мой сын внезапно лежал на полу с приступом. Это происходило снова и снова, каждый день на протяжении трех или четырех месяцев. Были моменты, когда мы мчались в больницу посреди ночи.

Мы с женой не спали по ночам, потому что приступы чаще случались в это время. Мы укладывали ребенка спать, но сами не спали, потому что боялись за него. Я просто забыл про футбол. Помню, как сказал жене: «Не уверен, что вернусь на поле».

В такие моменты понимаешь, что футбол – не вся жизнь. Я очень благодарен Арсену Венгеру за то, что он дал мне столько времени, сколько было нужно. Он сказал: «Разбирайся с лечением сына, сколько бы на это ни ушло времени».

В это время я просто махнул рукой на восстановление после травм. Мне было все равно, что творится вне семьи. К счастью, сейчас с Арчи все в порядке. Спасибо врачам. Никогда нельзя сдаваться, поэтому моя цель – вернуться в футбол и играть как можно дольше», – сказал Уилшер.

Джек – воспитанник «Арсенала».

С «канонирами» он выиграл два Кубка Англии и Суперкубок страны.

«После встречи с Эмери понял, что нет другого выбора». Джек Уилшер объявил об уходе из «Арсенала»

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