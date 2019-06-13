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Бенитеса ненавидят на «Стэмфорд Бридж». Но он лучший вариант после Аллегри

Бенитеса ненавидят на «Стэмфорд Бридж». Но он лучший вариант после Аллегри
Павел Городницкий

44 мин. назад

Хиддинк уже слишком старый, поэтому Рафа – надежный кандидат.

Уже второе лето подряд в «Челси» творится абсолютный хаос: в 2018-м из клуба целый месяц выселяли гордого Конте, а сейчас не понимают, что делать с несчастным Сарри. Три месяца назад казалось, что итальянца с радостью вышвырнут со «Стэмфорда», но затем он выиграл Лигу Европы, покончил с лузерским статусом и внезапно возглавил шорт-лист «Ювентуса». Упс, чао, мистер Абрамович.

Теперь боссы «синих» ищут нового коуча, причем под суперсложную задачу: нужно в условиях трансферного бана дотянуть «Челси» до Лиги чемпионов-2020/21. Учитывая, что из Лондона уехал Азар, челлендж усложнился еще раза в три – Эден был мозгом и мотором бронзовых призеров АПЛ. Сейчас список потенциальных тренеров «Челси» фееричен: туда вошли и неочевидные кандидаты типа Нуну из «Вулверхэмптона» или Рангника из «Лейпцига», и сентиментальные кейсы (Лэмпард), и нестареющая классика (Моуринью), и мужчины из премиум-сегмента (Аллегри).

Маурицио Сарри после победы в ЛЕ-2018/19

Маурицио Сарри после победы в ЛЕ-2018/19Getty Images

Именно Массимилиано – самый перспективный алленаторе с точки зрения тактики, селекции и вообще долгосрочного развития, но лондонских сенаторов смущает его национальность (третий итальянец подряд), а самого Аллегри явно подбешивает трансферный бан. Он привык размашисто шопиться, а не облизываться, глядя на то, как рынок делят другие. Поэтому все идет к тому, что Макса на «Стэмфорде» никто не дождется.

Зато туда может вернуться человек, которого шесть лет назад хейтили даже самые спокойные фанаты «Челси» – речь о Рафе Бенитесе. В нулевых он регулярно устраивал кровавые битвы с «синими», а затем признавался, что не примет «пенсов» из уважения к почти родному «Ливерпулю», но в конце 2012 года все же согласился на оффер Абрамовича. В итоге Рафаэля возненавидели по двум причинам: во-первых, фаны считали, что Ди Маттео уволили слишком рано (он ведь взял ЛЧ!), во-вторых, нового коуча презирали за лицемерие и переобувание. Баннеры «Рафа – аут» можно было встретить на стадионе с первого же матча испанского пухлика.

Но, несмотря на внешнюю мягкотелость, Бенитес крайне достойно выпутался из откровенно мерзкого положения. «Вам придется меня уважать, пока я здесь работаю и отдаю клубу все силы. А в конце сезона я уйду, обещаю», – эту фразу Рафаэль произнес за три месяца до последней игры. Он не стал цепляться за элитную работу, а сосредоточился на своей миссии и просто попросил болельщиков слегка успокоиться. Как ни странно, они послушались.

Кроме того, испанец довел «синих» до триумфа в Лиге Европы: на несколько дней клуб Абрамовича стал обладателем Кубка чемпионов и Кубка УЕФА одновременно – уникальный случай. После этого Рафа действительно оставил «Челси» Моуринью, а сам отправился в «Наполи». Но теперь Лондону снова понадобились опыт и скиллы этого ботаника – пришло время повторно высаживаться на «Стэмфорд Бридж». Ниже – три причины, почему Роману стоит поскорее договариваться с Рафой.

Рафаэль Бенитес

Рафаэль БенитесGetty Images

1. Бенитес – самый негордый и некапризный топ-коуч в мире: сезон-2015/16 он начинал в «Реале», а закончил вылетом из АПЛ с «Ньюкаслом». Потом Рафаэль вернул «сорок» в вышку, но денег хронически не хватало – даже сейчас самый дорогой игрок в этом клубе стоит в районе 20 млн евро. Соответственно, оказавшись в «Челси», Бенитес не будет плакать из-за трансферной блокады или продажи Азара: наоборот, испанец порадуется, что спустя четыре года вновь добрался до по-настоящему мощного ростера.

2. Когда не можешь никого покупать, у тебя есть только один сценарий для усиления – феноменальная подготовка к сопернику. И в этом плане Бенитес классический гик: Хаби Алонсо рассказывал, что иногда звонил тренеру в 4 утра, а тот не спал, потому что отсматривал следующего оппонента. В сезоне-2019/20 такой подход однозначно идеален для «Челси»: к черту стиль, плевать на комбинации, играть нужно так, чтобы противник (особенно тот, кто сильнее по исполнителям) не мог создать вообще ничего. Рафа справится с этим вызовом.

3. Если отбросить в сторону золотую медаль Чемпионшипа, то Бенитес в последний раз выигрывал лигу 15 лет назад, во времена «Валенсии». Зато у мадридца есть чашки с «Интером» и «Наполи», а еще целый сервиз с «Ливерпулем». Бенитес объективно прекрасен в кубковых мясорубках, когда нужно сфокусироваться на паре матчей и грамотно воспользоваться чужими слабостями. Для сегодняшнего «Челси» это тоже плюс: бороться с Манчестером и Мерсисайдом в АПЛ с текущим составом просто бесполезно, зато можно грамотно воспользоваться расконцентрацией грандов в Кубке Англии или Кубке Лиги.

Если сезон без Азара и трансферов завершится с хотя бы одним трофеем, даже самые радикальные поклонники «синих» простят Бенитесу и неудачный трешток, и ливерпульское прошлое. Роману Абрамовичу пора возвращать Рафу в большую игру – этот дядя еще всех удивит.

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