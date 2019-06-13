Уже второе лето подряд в «Челси» творится абсолютный хаос: в 2018-м из клуба целый месяц выселяли гордого Конте, а сейчас не понимают, что делать с несчастным Сарри. Три месяца назад казалось, что итальянца с радостью вышвырнут со «Стэмфорда», но затем он выиграл Лигу Европы, покончил с лузерским статусом и внезапно возглавил шорт-лист «Ювентуса». Упс, чао, мистер Абрамович.

Теперь боссы «синих» ищут нового коуча, причем под суперсложную задачу: нужно в условиях трансферного бана дотянуть «Челси» до Лиги чемпионов-2020/21. Учитывая, что из Лондона уехал Азар, челлендж усложнился еще раза в три – Эден был мозгом и мотором бронзовых призеров АПЛ. Сейчас список потенциальных тренеров «Челси» фееричен: туда вошли и неочевидные кандидаты типа Нуну из «Вулверхэмптона» или Рангника из «Лейпцига», и сентиментальные кейсы (Лэмпард), и нестареющая классика (Моуринью), и мужчины из премиум-сегмента (Аллегри).

Маурицио Сарри после победы в ЛЕ-2018/19Getty Images

Именно Массимилиано – самый перспективный алленаторе с точки зрения тактики, селекции и вообще долгосрочного развития, но лондонских сенаторов смущает его национальность (третий итальянец подряд), а самого Аллегри явно подбешивает трансферный бан. Он привык размашисто шопиться, а не облизываться, глядя на то, как рынок делят другие. Поэтому все идет к тому, что Макса на «Стэмфорде» никто не дождется.

Зато туда может вернуться человек, которого шесть лет назад хейтили даже самые спокойные фанаты «Челси» – речь о Рафе Бенитесе. В нулевых он регулярно устраивал кровавые битвы с «синими», а затем признавался, что не примет «пенсов» из уважения к почти родному «Ливерпулю», но в конце 2012 года все же согласился на оффер Абрамовича. В итоге Рафаэля возненавидели по двум причинам: во-первых, фаны считали, что Ди Маттео уволили слишком рано (он ведь взял ЛЧ!), во-вторых, нового коуча презирали за лицемерие и переобувание. Баннеры «Рафа – аут» можно было встретить на стадионе с первого же матча испанского пухлика.

Но, несмотря на внешнюю мягкотелость, Бенитес крайне достойно выпутался из откровенно мерзкого положения. «Вам придется меня уважать, пока я здесь работаю и отдаю клубу все силы. А в конце сезона я уйду, обещаю», – эту фразу Рафаэль произнес за три месяца до последней игры. Он не стал цепляться за элитную работу, а сосредоточился на своей миссии и просто попросил болельщиков слегка успокоиться. Как ни странно, они послушались.

Кроме того, испанец довел «синих» до триумфа в Лиге Европы: на несколько дней клуб Абрамовича стал обладателем Кубка чемпионов и Кубка УЕФА одновременно – уникальный случай. После этого Рафа действительно оставил «Челси» Моуринью, а сам отправился в «Наполи». Но теперь Лондону снова понадобились опыт и скиллы этого ботаника – пришло время повторно высаживаться на «Стэмфорд Бридж». Ниже – три причины, почему Роману стоит поскорее договариваться с Рафой.

Рафаэль БенитесGetty Images

1. Бенитес – самый негордый и некапризный топ-коуч в мире: сезон-2015/16 он начинал в «Реале», а закончил вылетом из АПЛ с «Ньюкаслом». Потом Рафаэль вернул «сорок» в вышку, но денег хронически не хватало – даже сейчас самый дорогой игрок в этом клубе стоит в районе 20 млн евро. Соответственно, оказавшись в «Челси», Бенитес не будет плакать из-за трансферной блокады или продажи Азара: наоборот, испанец порадуется, что спустя четыре года вновь добрался до по-настоящему мощного ростера.

2. Когда не можешь никого покупать, у тебя есть только один сценарий для усиления – феноменальная подготовка к сопернику. И в этом плане Бенитес классический гик: Хаби Алонсо рассказывал, что иногда звонил тренеру в 4 утра, а тот не спал, потому что отсматривал следующего оппонента. В сезоне-2019/20 такой подход однозначно идеален для «Челси»: к черту стиль, плевать на комбинации, играть нужно так, чтобы противник (особенно тот, кто сильнее по исполнителям) не мог создать вообще ничего. Рафа справится с этим вызовом.

3. Если отбросить в сторону золотую медаль Чемпионшипа, то Бенитес в последний раз выигрывал лигу 15 лет назад, во времена «Валенсии». Зато у мадридца есть чашки с «Интером» и «Наполи», а еще целый сервиз с «Ливерпулем». Бенитес объективно прекрасен в кубковых мясорубках, когда нужно сфокусироваться на паре матчей и грамотно воспользоваться чужими слабостями. Для сегодняшнего «Челси» это тоже плюс: бороться с Манчестером и Мерсисайдом в АПЛ с текущим составом просто бесполезно, зато можно грамотно воспользоваться расконцентрацией грандов в Кубке Англии или Кубке Лиги.

Если сезон без Азара и трансферов завершится с хотя бы одним трофеем, даже самые радикальные поклонники «синих» простят Бенитесу и неудачный трешток, и ливерпульское прошлое. Роману Абрамовичу пора возвращать Рафу в большую игру – этот дядя еще всех удивит.

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