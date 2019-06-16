«Реал» и «Ювентус» ищут новых звезд – выбор пал на Мохамеда Салаха.

Мадридцы и туринцы готовы были отдать за Мо 170 млн евро, но «Ливерпуль» даже не рассматривал предложения. Daily Mirror уточняет: египтянин твердо решил остаться на «Энфилде», поэтому «красные» могут не переживать.

«Реал» и «Ювентус» вернутся к вопросу о трансфере 27-летнего игрока следующим летом. Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 150 млн.

В сезоне-2018/19 Мо занял второе место в АПЛ и выиграл Лигу чемпионов.

За минувший сезон Салах провел 52 матча, забил 27 мячей и выполнил 13 ассистов.

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