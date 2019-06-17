На «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся благотворительный матч Soccer Aid между сборной мира и сборной Англии, которые составлены из бывших футболистов и других знаменитостей.

Один из мячей забил восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, выступавший под номера 9,58 – это время его мирового рекорда на стометровке. 32-летний Болт переиграл экс-защитника сборной Англии Джейми Каррагера и отправил мяч в ворота.

По телевизору игру смотрел Гари Невилл – коллега Каррагера по работе на Sky Sports. «Стыдоба», – написал Невилл, выложив видео эпизода.

Основное время завершилось со счетом 2:2, по пенальти выиграла сборной мира, капитаном который был Болт.

После завершения карьеры легкоатлета Болт выступал за австралийский футбольный клуб «Централ Кост Маринерс». До этого он тренировался с «Боруссией» и норвежским клубом «Стрёмсгодсет».

Невилл и Каррагер дослушали вопрос ведущей Sky Sports, развернулись и обсудили игру вдвоем

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