«Стыдоба!» Болт забил из-под Каррагера, а Невилл смотрел по телевизору и краснел
Зачетный троллинг от Гари.
На «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся благотворительный матч Soccer Aid между сборной мира и сборной Англии, которые составлены из бывших футболистов и других знаменитостей.
Один из мячей забил восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, выступавший под номера 9,58 – это время его мирового рекорда на стометровке. 32-летний Болт переиграл экс-защитника сборной Англии Джейми Каррагера и отправил мяч в ворота.
По телевизору игру смотрел Гари Невилл – коллега Каррагера по работе на Sky Sports. «Стыдоба», – написал Невилл, выложив видео эпизода.
- Основное время завершилось со счетом 2:2, по пенальти выиграла сборной мира, капитаном который был Болт.
- После завершения карьеры легкоатлета Болт выступал за австралийский футбольный клуб «Централ Кост Маринерс». До этого он тренировался с «Боруссией» и норвежским клубом «Стрёмсгодсет».
Невилл и Каррагер дослушали вопрос ведущей Sky Sports, развернулись и обсудили игру вдвоем
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте