17 июня полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян сыграл свадьбу с Бетти Варданян – дочерью армянского бизнесмена Микаэла Варданяна. Церемония состоялась в армянской церкви на острове святого Лазаря неподалеку от Венеции.

«Выходи за меня и останься со мной навсегда», – написал 30-летний Генрих и выложил несколько фотографий.

И видео тоже.

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Сам маэстро поздравил влюбленных. «Трио с великим!» – написал Мхитарян.

До «Арсенала» Мхитарян играл за «Пюник», «Металлург», «Шахтер», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед».

Генрих – лучший бомбардир сборной Армении за всю историю.

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