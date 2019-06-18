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Мхитарян сыграл свадьбу. Молодожены танцевали под «Felicita» в живом исполнении Аль Бано
У кого круче, у Генриха или у Серхио?
17 июня полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян сыграл свадьбу с Бетти Варданян – дочерью армянского бизнесмена Микаэла Варданяна. Церемония состоялась в армянской церкви на острове святого Лазаря неподалеку от Венеции.
«Выходи за меня и останься со мной навсегда», – написал 30-летний Генрих и выложил несколько фотографий.
И видео тоже.
Молодожены танцевали под «Felicita» в живом исполнении известного итальянского певца Аль Бано.
Сам маэстро поздравил влюбленных. «Трио с великим!» – написал Мхитарян.
- До «Арсенала» Мхитарян играл за «Пюник», «Металлург», «Шахтер», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед».
- Генрих – лучший бомбардир сборной Армении за всю историю.
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