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Шейх купит «Ньюкасл» и позовет Моуринью. Для Жозе это последняя возможность воскресить прошлое
Двоюродный брат владельца «Манчестер Сити» делал предложение по «Ливерпулю», но спасет «сорок» от Майка Эшли.
Современная история «Ньюкасла» складывается из постоянного противостояния болельщиков и владельца. Скупость миллиардера Майка Эшли привела клуб с еврокубковым опытом к борьбе за выживание. Рафа Бенитес добавил стабильности, но знаменитому коучу некомфортно работать в условиях постоянной экономии. В 2018-м Эшли пообещал испанцу, что отдаст на трансферы все заработанные клубом деньги, но вместо этого урезал бюджет и снял со счетов «Ньюкасла» больше 11 миллионов евро.
Пока «Лестер» и «Вест Хэм» спокойно тратят на одного новичка 20-30 миллионов, «Ньюкасл» ориентирован исключительно на прибыль владельца и не имеет долгосрочной стратегии. Самым дорогим трансфером «сорок» прошлым летом стал Йосинори Муто, за которого «Майнц» получил 10,5 миллионов евро. Протесты болельщиков против Эшли ни к чему не привели – скряга не возражал избавиться от клуба, но только за приличные деньги.
Болельщики «Ньюкасла» призывают Майка Эшли покинуть клубEurosport
Слухи, что «Ньюкасл» выставлен на аукцион быстро распространились, и весной 2019-го шейх Халид бен Заид Аль Нахайян предложил Эшли почти 400 миллионов евро. 61-летний член королевской семьи Абу-Даби – президент федерации парусного спорта и гребли ОАЭ. Кузен владельца «Манчестер Сити» Мансура давно устал от регат и мечтал о своем английском клубе.
В 2018-м он предложил больше двух миллиардов евро за «Ливерпуль». Американские боссы «красных» не соблазнились, зато предложение по «Ньюкаслу» обрадовало Эшли. В конце мая Халид объявил, что переговоры с англичанином прошли успешно и для завершения сделки остались формальности: «Мы считаем честью возможность работать в клубе с такими традициями, историей и поддержкой. Мы согласовали условия и работаем над тем, чтобы завершить сделку при ближайшей возможности».
Эшли и клуб отказались от комментариев по реплике Халида, но болельщики мгновенно пришли в восторг. Они слишком устали от безнадежной тоски и экономии и мечтали о повторении пути «Манчестер Сити». Личное состояние шейха неизвестно, но у его семьи примерно 168 миллиардов евро – фанаты «сорок» не верили счастью при мысли о трансферных возможностях будущего владельца.
За месяц статус сделки не изменился – представители шейха сосредоточились на деталях, а в «Ньюкасле» сделали вид, что ничего не происходит. Несмотря на это, будущее клуба обросло подробностями. Компания Халида SunSport рассказала, что переговоры продвигаются, миллиардер предоставил Премьер-лиге доказательства финансовой надежности, а соглашение с Эшли задокументировали и подписали обе стороны. Чтобы ускорить сделку, юристы Халида даже зарегистрировали в Лондоне новую компанию Monochrome Acquisition Limited, в которой шейх числится директором. Возможно, именно фирма станет официальным владельцем «Ньюкасла» и одновременно убедит руководство лиги в серьезности намерений Халида.
Кроме того, британские таблоиды поделились инсайдами о том, что Халид восхищается Жозе Моуринью и обязательно пригласит его в «Ньюкасл». Шейх еще не стал официальным владельцем клуба, но логично, что он размышляет о первых шагах после приобретения – действовать придется быстро. В этом переходе больше логики, чем кажется на первый взгляд: португалец и клуб идеально подойдут друг другу.
Конечно, точные сроки сделки пока неизвестны, а времени до нового сезона осталось не так много. Возможно, Халид не успеет договориться с Моуринью до августа или оставит на старт сезона Бенитеса в знак уважения к его заслугам перед клубом. Но Жозе стоит поучаствовать в проекте обновленного «Ньюкасла»: этот вызов вернет ему энергию, уверенность в себе, хладнокровие и коварство.
Жозе МоуриньюGetty Images
Особенный отдохнул после увольнения из «МЮ» и скучает в студии. «Реал» вернул Зидана, «Интер» договорился с Конте, а в других топ-клубах тренеры не нужны. Лучшие сборные пока тоже не рискуют приглашать Особенного, несмотря на саморекламу, поэтому он дожидается предложения, достойного его амбиций. С одной стороны, «Ньюкасл» – маленький клуб из нижней части таблицы, но с другой, он отвечает всем требованиям португальца.
Несмотря на проблемы при Эшли, у «сорок» богатая история с трофеями и легендами, гордые болельщики и большой стадион. После ухода из «Реала» Моуринью часто говорил, что хочет построить династию. Этого не удалось сделать в «Челси» и «МЮ», но «Ньюкасл» – далеко не пустышка, а наследие клуба – весомый фактор для мечущегося Жозе. В 2018-м Моуринью признался, насколько тепло относится к «Ньюкаслу»: «Мне нравится играть там, нравится ездить туда, где был дом мистера Робсона. Мне нравятся стадион, атмосфера и болельщики».
В 1999-м великий Бобби Робсон звал Моуринью ассистентом в «Ньюкасл»: британский тренер разглядел талант переводчика, который работал с ним в «Спортинге», «Порту» и «Барселоне». Жозе уважал Робсона, но отказал и дождался самостоятельной работы в Португалии. Теперь связь «сорок» с главным ментором в карьере Моуринью добавит этой возможности символизма и сыграет решающую роль.
Англия давно стала для Моуринью второй родиной, и уход из клубов Премьер-лиги особенно ранит тренера. После «Юнайтед» у него осталось мало надежд на возвращение в любимый чемпионат: в «Челси» больше не позовут, отношения с «Ливерпулем» он испортил многолетней враждой, а «Тоттенхэм» и «Арсенал» не удовлетворят его требования. Вариант с «Ньюкаслом» – спасение для Жозе и обратный билет в любимую страну, где он проработал большую часть карьеры.
Жозе Моуринью, Фрэнк Лэмпард, «Челси»Eurosport
Еще один важный фактор – деньги и амбиции. Если Халид действительно настроен серьезно, то его «Ньюкасл» может повторить путь «Челси» середины 2000-х. «Синие» спаслись от банкротства, но безнадежно отставали от «МЮ» и «Арсенала». Власть и миллионы Абрамовича вместе с талантом и харизмой Моуринью превратили лондонского андердога в топ-клуб. Первое приглашение в Англию привлекло Жозе риском и возможностями – после работы с маленьким «Порту» он строил чемпионскую команду с нуля в главном европейском чемпионате.
Переход в разбогатевший «Ньюкасл» станет для Моуринью камбэком в прошлое. Он снова выступит против всех с нереальной миссией: поднять команду с 13-го места на уровень «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Возможно, именно такой вызов напомнит Жозе, как он рос под руководством Робсона и брал титулы с «Челси». Но если даже это не разбудит лучшие качества Особенного, он уже точно никогда не станет прежним.
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