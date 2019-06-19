Современная история «Ньюкасла» складывается из постоянного противостояния болельщиков и владельца. Скупость миллиардера Майка Эшли привела клуб с еврокубковым опытом к борьбе за выживание. Рафа Бенитес добавил стабильности, но знаменитому коучу некомфортно работать в условиях постоянной экономии. В 2018-м Эшли пообещал испанцу, что отдаст на трансферы все заработанные клубом деньги, но вместо этого урезал бюджет и снял со счетов «Ньюкасла» больше 11 миллионов евро.

Пока «Лестер» и «Вест Хэм» спокойно тратят на одного новичка 20-30 миллионов, «Ньюкасл» ориентирован исключительно на прибыль владельца и не имеет долгосрочной стратегии. Самым дорогим трансфером «сорок» прошлым летом стал Йосинори Муто, за которого «Майнц» получил 10,5 миллионов евро. Протесты болельщиков против Эшли ни к чему не привели – скряга не возражал избавиться от клуба, но только за приличные деньги.

Болельщики «Ньюкасла» призывают Майка Эшли покинуть клубEurosport

Слухи, что «Ньюкасл» выставлен на аукцион быстро распространились, и весной 2019-го шейх Халид бен Заид Аль Нахайян предложил Эшли почти 400 миллионов евро. 61-летний член королевской семьи Абу-Даби – президент федерации парусного спорта и гребли ОАЭ. Кузен владельца «Манчестер Сити» Мансура давно устал от регат и мечтал о своем английском клубе.

В 2018-м он предложил больше двух миллиардов евро за «Ливерпуль». Американские боссы «красных» не соблазнились, зато предложение по «Ньюкаслу» обрадовало Эшли. В конце мая Халид объявил, что переговоры с англичанином прошли успешно и для завершения сделки остались формальности: «Мы считаем честью возможность работать в клубе с такими традициями, историей и поддержкой. Мы согласовали условия и работаем над тем, чтобы завершить сделку при ближайшей возможности».

Эшли и клуб отказались от комментариев по реплике Халида, но болельщики мгновенно пришли в восторг. Они слишком устали от безнадежной тоски и экономии и мечтали о повторении пути «Манчестер Сити». Личное состояние шейха неизвестно, но у его семьи примерно 168 миллиардов евро – фанаты «сорок» не верили счастью при мысли о трансферных возможностях будущего владельца.

За месяц статус сделки не изменился – представители шейха сосредоточились на деталях, а в «Ньюкасле» сделали вид, что ничего не происходит. Несмотря на это, будущее клуба обросло подробностями. Компания Халида SunSport рассказала, что переговоры продвигаются, миллиардер предоставил Премьер-лиге доказательства финансовой надежности, а соглашение с Эшли задокументировали и подписали обе стороны. Чтобы ускорить сделку, юристы Халида даже зарегистрировали в Лондоне новую компанию Monochrome Acquisition Limited, в которой шейх числится директором. Возможно, именно фирма станет официальным владельцем «Ньюкасла» и одновременно убедит руководство лиги в серьезности намерений Халида.

Кроме того, британские таблоиды поделились инсайдами о том, что Халид восхищается Жозе Моуринью и обязательно пригласит его в «Ньюкасл». Шейх еще не стал официальным владельцем клуба, но логично, что он размышляет о первых шагах после приобретения – действовать придется быстро. В этом переходе больше логики, чем кажется на первый взгляд: португалец и клуб идеально подойдут друг другу.

Конечно, точные сроки сделки пока неизвестны, а времени до нового сезона осталось не так много. Возможно, Халид не успеет договориться с Моуринью до августа или оставит на старт сезона Бенитеса в знак уважения к его заслугам перед клубом. Но Жозе стоит поучаствовать в проекте обновленного «Ньюкасла»: этот вызов вернет ему энергию, уверенность в себе, хладнокровие и коварство.

Жозе МоуриньюGetty Images

Особенный отдохнул после увольнения из «МЮ» и скучает в студии. «Реал» вернул Зидана, «Интер» договорился с Конте, а в других топ-клубах тренеры не нужны. Лучшие сборные пока тоже не рискуют приглашать Особенного, несмотря на саморекламу, поэтому он дожидается предложения, достойного его амбиций. С одной стороны, «Ньюкасл» – маленький клуб из нижней части таблицы, но с другой, он отвечает всем требованиям португальца.

Несмотря на проблемы при Эшли, у «сорок» богатая история с трофеями и легендами, гордые болельщики и большой стадион. После ухода из «Реала» Моуринью часто говорил, что хочет построить династию. Этого не удалось сделать в «Челси» и «МЮ», но «Ньюкасл» – далеко не пустышка, а наследие клуба – весомый фактор для мечущегося Жозе. В 2018-м Моуринью признался, насколько тепло относится к «Ньюкаслу»: «Мне нравится играть там, нравится ездить туда, где был дом мистера Робсона. Мне нравятся стадион, атмосфера и болельщики».

В 1999-м великий Бобби Робсон звал Моуринью ассистентом в «Ньюкасл»: британский тренер разглядел талант переводчика, который работал с ним в «Спортинге», «Порту» и «Барселоне». Жозе уважал Робсона, но отказал и дождался самостоятельной работы в Португалии. Теперь связь «сорок» с главным ментором в карьере Моуринью добавит этой возможности символизма и сыграет решающую роль.

Англия давно стала для Моуринью второй родиной, и уход из клубов Премьер-лиги особенно ранит тренера. После «Юнайтед» у него осталось мало надежд на возвращение в любимый чемпионат: в «Челси» больше не позовут, отношения с «Ливерпулем» он испортил многолетней враждой, а «Тоттенхэм» и «Арсенал» не удовлетворят его требования. Вариант с «Ньюкаслом» – спасение для Жозе и обратный билет в любимую страну, где он проработал большую часть карьеры.

Жозе Моуринью, Фрэнк Лэмпард, «Челси»Eurosport

Еще один важный фактор – деньги и амбиции. Если Халид действительно настроен серьезно, то его «Ньюкасл» может повторить путь «Челси» середины 2000-х. «Синие» спаслись от банкротства, но безнадежно отставали от «МЮ» и «Арсенала». Власть и миллионы Абрамовича вместе с талантом и харизмой Моуринью превратили лондонского андердога в топ-клуб. Первое приглашение в Англию привлекло Жозе риском и возможностями – после работы с маленьким «Порту» он строил чемпионскую команду с нуля в главном европейском чемпионате.

Переход в разбогатевший «Ньюкасл» станет для Моуринью камбэком в прошлое. Он снова выступит против всех с нереальной миссией: поднять команду с 13-го места на уровень «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Возможно, именно такой вызов напомнит Жозе, как он рос под руководством Робсона и брал титулы с «Челси». Но если даже это не разбудит лучшие качества Особенного, он уже точно никогда не станет прежним.

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