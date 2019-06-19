Фанаты доказали переход Мбаппе в «Ливерпуль». Разбор трансфера от Eurosport

Eurosport изучил историю, запущенную фанатами «Ливерпуля». Мерсисайдские болельщики нашли доказательства скорого перехода Килиана Мбаппе в команду Юргена Клоппа. Этим летом француз:

Съездил в Лос-Анджелес. Там недалеко (в Вегасе) отдыхает Клопп;

Встретился с акционером «Ливерпуля». Вы уже догадались, что речь о Леброне, который играет за «Лэйкерс». Кстати, Джеймс на встрече был в кепке «Ливерпуля». Фанаты решили, что это знак;

Заявил, что недоволен жизнью в «ПСЖ».

Мы разобрали возможность перехода Мбаппе. И знаете что? Все реально.

Вы можете послушать этот подкаст на устройствах iOS? перейдя по ссылке ниже:

Еще у нас есть канал на SoundCloud: Ссылка ниже

И, конечно же, мы ждем тебя в нашей группе в ВК

Качай приложение Eurosport для iOS или Android