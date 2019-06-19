Eurosport
Фанаты доказали переход Мбаппе в «Ливерпуль». Разбор трансфера от Eurosport
Павел Городницкий и Максим Акманцев обсудили потенциальную бомбу.
Eurosport изучил историю, запущенную фанатами «Ливерпуля». Мерсисайдские болельщики нашли доказательства скорого перехода Килиана Мбаппе в команду Юргена Клоппа. Этим летом француз:
- Съездил в Лос-Анджелес. Там недалеко (в Вегасе) отдыхает Клопп;
- Встретился с акционером «Ливерпуля». Вы уже догадались, что речь о Леброне, который играет за «Лэйкерс». Кстати, Джеймс на встрече был в кепке «Ливерпуля». Фанаты решили, что это знак;
- Заявил, что недоволен жизнью в «ПСЖ».
Мы разобрали возможность перехода Мбаппе. И знаете что? Все реально.
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