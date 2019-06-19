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Фанаты доказали переход Мбаппе в «Ливерпуль». Разбор трансфера от Eurosport

Фанаты доказали переход Мбаппе в «Ливерпуль». Разбор трансфера от Eurosport
Радио Eurosport

19/06/2019 в 22:11Обновлено 1 час назад

Павел Городницкий и Максим Акманцев обсудили потенциальную бомбу.

Eurosport изучил историю, запущенную фанатами «Ливерпуля». Мерсисайдские болельщики нашли доказательства скорого перехода Килиана Мбаппе в команду Юргена Клоппа. Этим летом француз:

  • Съездил в Лос-Анджелес. Там недалеко (в Вегасе) отдыхает Клопп;
  • Встретился с акционером «Ливерпуля». Вы уже догадались, что речь о Леброне, который играет за «Лэйкерс». Кстати, Джеймс на встрече был в кепке «Ливерпуля». Фанаты решили, что это знак;
  • Заявил, что недоволен жизнью в «ПСЖ».

Мы разобрали возможность перехода Мбаппе. И знаете что? Все реально.

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