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Виктория подарила Бекхэму футболку «Манчестера». Но не «Юнайтед»

Виктория подарила Бекхэму футболку «Манчестера». Но не «Юнайтед»
Eurosport

1 час назад

Троллинг?

Жена бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма Виктория сделала мужу необычный подарок.

Она вручила мужу джерси клуба из Манчестера, но не «Юнайтед», а «Сити». Вместо фамилии на футболку нанесено уменьшительное имя Дэвида – Дэйв.

  • Бекхэм женился на Виктории в 1999 году.
  • У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер Севен.

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