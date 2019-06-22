Виктория подарила Бекхэму футболку «Манчестера». Но не «Юнайтед»
Троллинг?
Жена бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма Виктория сделала мужу необычный подарок.
Она вручила мужу джерси клуба из Манчестера, но не «Юнайтед», а «Сити». Вместо фамилии на футболку нанесено уменьшительное имя Дэвида – Дэйв.
- Бекхэм женился на Виктории в 1999 году.
- У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также дочь Харпер Севен.
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