Салах подорожал на 110 млн, Санчес провалился на 30 млн. Как изменились цены на звезд АПЛ

Сначала взгляни на ребят, которые за полтора года серьезно подорожали.

А теперь мальчишки, которых покупать стало намного выгоднее.

Солидного прогресса добился Трент Александер-Арнольд – за полтора года стоимость защитника увеличилась на 1500%. Не удивляет, что в топе прироста сразу пять игроков «Ливерпуля».

Что касается обвала цен, то сильнее всех пострадал Косьельни – подешевел на 63,6%. Правда, 33-летний Лоран – самый возрастной игрок в этом списке. Как и Сильва, но котировки Давида упали на 33,3%.

Последние две АПЛ выиграл «Сити». Зато «Ливерпуль» дважды дошел до финала ЛЧ и разок взял трофей.

Чемпионат Англии возобновится 9 августа матчем «Ливерпуль» – «Норвич».

Еще в первом туре состоится рубка «МЮ» и «Челси».

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