Где начнет новый сезон полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен по-прежнему загадка.

Датский футболист несколько раз отказался продлевать соглашение с лондонцами, поэтому президент «шпор» Дэниэл Леви пытается продать футболиста, чтобы тот не ушел свободным агентом следующим летом.

Леви звонил генеральному директору «Реала» Хосе Анхелю Санчесу с предложением о покупке, но получил отказ. «Бланкос» продолжают интересоваться Кристианом на случай срыва переговоров по Полю Погба («МЮ») или Донни ван де Беку («Аякс»), сообщает Marca.

Эриксен пришел в лондонский клуб в 2014 году.

В 35 играх АПЛ-2018/19 Кристиан забил восемь мячей и сделал 12 ассистов.

Трансферная стоимость Эриксена – 100 млн евро.

Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм». Его очень хочет «Реал»

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