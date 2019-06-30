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Marca: «Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена, но мадридцы отказались
«Мадрид» сбивает цену?
Где начнет новый сезон полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен по-прежнему загадка.
Датский футболист несколько раз отказался продлевать соглашение с лондонцами, поэтому президент «шпор» Дэниэл Леви пытается продать футболиста, чтобы тот не ушел свободным агентом следующим летом.
Леви звонил генеральному директору «Реала» Хосе Анхелю Санчесу с предложением о покупке, но получил отказ. «Бланкос» продолжают интересоваться Кристианом на случай срыва переговоров по Полю Погба («МЮ») или Донни ван де Беку («Аякс»), сообщает Marca.
- Эриксен пришел в лондонский клуб в 2014 году.
- В 35 играх АПЛ-2018/19 Кристиан забил восемь мячей и сделал 12 ассистов.
- Трансферная стоимость Эриксена – 100 млн евро.
Эриксен заявил о желании покинуть «Тоттенхэм». Его очень хочет «Реал»
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