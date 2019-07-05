Родри закроет самую слабую позицию «Сити». С ним Гвардиола точно выиграет Лигу чемпионов

С прошлого лета гранды АПЛ минимум раз выходили на рынок ради покупки опорника. «Ливерпуль» подписал Фабиньо, «Тоттенхэм» потратился на Танги Ндомбеле, «Челси» выцепил Джорджиньо, «Арсенал» оформил Лукаса Торрейру, а «МЮ» включил в состав Фреда. «Сити» последним подхватил тренд, но именно «горожане» заразили лигу. Даже из этого списка Пеп Гвардиола интересовался по крайней мере тремя игроками.

Еще во время первого чемпионского сезона «Сити» вел переговоры по Фреду – сделке помешали соседи по городу. Потом клуб согласовал отступные в контракте Джорджиньо – вмешались «Челси» и привязанность игрока к Маурицио Сарри. Наконец, в прошлом сезоне Пеп восхищался талантами Ндомбеле – парень шикарно отыграл против «Сити» в Лиге чемпионов, но в тот момент «горожане» склонялись к Френки де Йонгу. Из этого тоже ничего не вышло – осенью клуб почти договорился с тинейджером, но решающим фактором стал приезд в Амстердам целой делегации из Барселоны.

Даже этих трех случаев достаточно, чтобы понять – для «Сити» было критически важно усилить опорную зону. Репортер Goal Сэм Ли вообще уверяет: первые попытки Гвардиола предпринимал сразу после назначения в клуб. Летом-2016 «Сити» обрабатывал Юлиана Вайгля, но Пепа смутила хрупкость игрока и адаптация к Англии.

Хосеп ГвардиолаEurosport

Каждая неудача лишь усиливала зависимость «Сити» от Фернандиньо – единственного опорника в составе. Гвардиола фанатеет от бразильца, регулярно подчеркивает его универсальность и важность в команде, но это не отменяет главного – Ферна не стал идеальным опорником для Пепа. Из-за возраста это было нереальной задачей с самого старта.

Крутость Фернандиньо в том, что он вплотную приблизился к идеалу. Отсутствие альтернатив вообще сделало бразильца лидером «Сити» – худший отрезок прошлого сезона совпал с его травмой. Партнеры не могли компенсировать его лучшие качества: Делф уступал в работе с мячом, Гюндоган не соответствовал в работе без мяча.

Два чемпионства и куча рекордов в АПЛ – шикарный результат для команды, которая каждый год искала, но не получала опорника. Проблемой были лишь перфомансы в Лиге чемпионов – там недостатки Фернандиньо проявлялись чаще. О них я рассказывал в этом тексте – с тех пор Ферна постарел еще на год и не исправил дефекты. Главные – игра под прессингом и поиск свободных зон.

Важность опорника хорошо прослеживается по тем стадиям ЛЧ, с которых «Сити» сходил при Гвардиоле.

Против «Монако» команда была очень открыта в первой игре – тогда в опорной вышел ленивый Туре. Во втором матче «Сити» ужасно разыгрывал мяч уже с Фернандиньо – помог только авантюрный перевод Де Брёйне в пару к нему.

ФернандиньоGetty Images

Через год Гвардиола выпустил четверку номинальных полузащитников на матч с «Ливерпулем». После проигрыша Пеп объяснил, что хотел усилить центр поля – уязвимое место в играх на «Энфилде». Не получилось – «Ливерпулю» было даже проще прессинговать.

В прошлом сезоне Пеп снова ударился в эксперименты – на первый матч с «Тоттенхэмом» команда вышла с незнакомой схемой 4-2-3-1. В ней вместе с Фернандиньо появился Гюндоган. «Сити» сыграл крайне осторожно и снова плохо доводил мяч до атаки.

Столько изменений – не здорово для команды, которая развивает свой стиль, а не адаптируется к сопернику. Отчасти решения Пепа вызваны его личной фобией Лиги чемпионов, отчасти – кадровыми проблемами, но отчасти – попыткой замаскировать слабости Фернандиньо. Каждый раз итогом был суровый побочный эффект. Каждый раз он усложнял задачу «Сити».

Приобретение Родри – желание войти в решающую стадию Лиги, не изобретая велосипед. На нынешнем рынке испанец наиболее близкая копия Бускетса – идеального опорника для Гвардиолы. Именно Пеп повысил Серджи из второй команды «Барсы» в главную. О схожести двоих рассказывал Хави – еще один человек, который благодарен Гвардиоле.

«Родри прекрасен, но он играл бы еще лучше в команде, которая по своему стилю напоминает «Барсу». У него есть все. Он настолько хорош, что способен играть за «Атлетико», отбирать мячи, прессинговать, покрывать свободное пространство. Он подходит «Барселоне», он прям как Бускетс. Перед пасом он всегда поднимает голову, всегда оценивает ситуацию», – подчеркивал Хави в декабре.

Теперь Родри в команде, которая точно по своему стилю напоминает «Барсу». Его стремление играть с поднятной головой пригодится «Сити» – Фернандиньо этого не хватало. Остальные навыки тоже будут крайне полезны. Согласно свежему материалу Ли, «Сити» привлекли не только передачи Родри – еще оборонительные качества и рост.

Несмотря на разницу в стиле, от испанца потребуется то же самое, что и в «Атлетико» – развязать руки партнерам. Тут показателен прогресс Сауля – благодаря Родри полузащитник тратил меньше времени на розыгрыш мяча и чаще завершал атаки. Это очень важная штука для «Сити» в ЛЧ – там Фернандиньо был уязвим к прессингу и просил поддержки. Из-за этого команда либо выходила в незнакомой конфигурации, либо теряла дополнительного игрока впереди.

Возраст Родри (парню всего 23) – еще один бонус в сравнении с Фернандиньо. Бразилец получает все больше травм, дольше восстанавливается и реже развивает максимальную скорость. По подсчетам Opta, уже в сезоне-2017/18 Ферна делал на семь ускорений за игру меньше, чем годом ранее.

Покупка более молодого и грамотного игрока на это место – не только апгрейд отдельной позиции, но и своего рода заявление о намерениях. Трансфер Родри не всплывет в пятерке самые интригующих и громких, но имеет все шансы стать самым важным в Европе. Пеп не просто гонялся за таким игроком целых три года.

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