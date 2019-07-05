Поход в бар с игроками и везение в «Дерби». Какой из Лэмпарда тренер

4 июля наконец случилось то, чего болельщики ждали уже месяц. Конкурентов у Лэмпарда практически не было, но «Челси» все равно затянул с решением. О том, как Фрэнки взрывал центр поля, знают примерно все. Но какой он тренер – загадка.

Как изменился «Дерби» при Лэмпарде?

«Бараны» никогда не были синонимами стабильности. В начале сезона Фрэнки пришел на замену Гари Роуэтту, который был пятым коучем команды за последние 13 месяцев. При Роуэтте «Дерби» неожиданно залетел в плей-офф Чемпионшипа, но в полуфинале уступил будущему победителю «Фулхэму».

Гари ушел в «Сток», и региональные медиа похоронили «Дерби»: журналисты сравнили уход Роуэтта с побегом с тонущего корабля. Ситуацию осложнила трансферная кампания «баранов» – команда сильно обновилась и нуждалась в перегрузке.

«Сравнивать «Дерби» Роуэтта и Лэмпарда не имеет смысла, потому что состав значительно изменился. Но стоит выделить Джека Марриотта и Мартина Уэгхорна – эти новички при Лэмпарде забили в Чемпионшипе 26 мячей на двоих», – рассказал Eurosport.ru журналист Sky Sports Бэн Граундс.

Фрэнк ЛэмпардGetty Images

Во что играет Лэмпард?

Если опираться исключительно на статистику, то «баранам» безумно повезло. Команда Лэмпарда заняла 19-е место по созданным моментам в Чемпионшипе и 23-е место по остроте этих моментов. Проще говоря, «Дерби» слабо сыграл в атаке, но идеально реализовал все, что создал. Согласно xG, «бараны» наиграли на 55 мячей – на деле голов оказалось 73.

Нельзя сказать, что Лэмпард сделал ставку на оборону. Аналогичная статистика и в защите – «бараны» допустили у своих ворот примерно столько же моментов, что и команды из второй половины таблицы, но по факту пропустили меньше, чем «Астон Вилла» и «Норвич», пробившиеся в АПЛ.

«По ходу сезона Фрэнк использовал несколько схем: 4-2-3-1 и 4-3-3. Он предпочитает контроль – в среднем его команда владела мячом 55% времени», – добавил Бэн Граундс.

«Дерби» – «Астон Вилла»Getty Images

У Лэмпарда есть фирменный стиль?

Делать выводы по одному сезону слишком рано, особенно учитывая везение «Дерби». Казалось, команда делала ставку на контроль, что подразумевает проникновение в штрафную и удары с близкой дистанции. Тем парадоксальнее, что «Дерби» часто забивал дальними ударами – 13 шальных мячей. А еще пять голов «Каунти» вкатили после контратак – никто по этим показателям не забивал в лиге чаще, что подчеркивает удачу «баранов».

Лэмпард любит ставку на резвое начало. Команда забила в дебюте матчей 12 мячей – это третий показатель в лиге.

Фрэнки всегда был парнем с характером – неудивительно, что такой же скилл он прокачивал и в «Дерби». В 16 матчах Чемпионшипа «бараны» пропускали первыми, но не проигрывали – в этих встречах они добились шести побед и 10 ничьих. Характер помог команде Лэмпарда набрать дополнительные 28 очков.

Фрэнк ЛэмпардGetty Images

Какие отношения у Лэмпарда с игроками?

Фрэнки всегда был большим авторитетом: и для игроков «Челси», и для молодых англичан. Лэмпс грамотно воспользовался славой и быстро наладил контакт с футболистами. После победного полуфинала Чемпионшипа коуч отвел команду в бар и выпил вместе с игроками.

«Поход в паб приоткрыл тайну, как относится к нему команда. Некоторые медиа критиковали его за это решение, считая, что он слишком рано празднует победу. Но даже проигранный финал с «Астон Виллой» показал, что команда заряжена во многом благодаря тренеру. Это можно назвать одним из достижений в короткой карьере Лэмпарда», – охарактеризовал коуча Бэн.

Этот скилл Фрэнк вполне может развить в «Челси». Во-первых, там много молодых футболистов, которые боготворят Лэмпарда. Во-вторых, в клубе достаточно персонала, который застал его как футболиста. Сплоченность – она из важных составляющих для «Челси» в новом сезоне.

Рискует ли «Челси» с назначением Лэмпарда?

В эпоху Абрамовича ни один коуч не работал в клубе без давления. От «синих» всегда требуют побед и трофеев – любой другой исход влияет на увольнение. Даже Сарри, который финишировал первым после монстров из «Сити» и «Ливерпуля», подвергся оскорблениями с трибун и не стал своим после победы в Лиге Европы.

На руку Лэмпарду играет то, что в отличие от предыдущих коучей у него будет карт-бланш. Журналисты форсировали тему про обещание Абрамовича не увольнять новичка в первые два сезона. Это вяжется с трансферными проблемами лондонцев: из-за бана и потери Азара никто из здравомыслящих тренеров не пойдет на самоубийство.

«Конечно, всегда рискованно брать человека, у которого всего 57 матчей в качестве тренера. Но сейчас идеальное время для экспериментов. И с экономической точки зрения этот вариант выглядит лучшим. Абрамович проявил свою сентиментальную сторону и порадовал болельщиков», – заключил Граундс.

Фрэнк Лэмпард и Роман АбрамовичGetty Images

Без игроков Лэмпард точно не остается. Во-первых, два трансфера у «синих» все же есть: заранее оформленные Ковачич и Палисик. Во-вторых, «Челси» прекратит отток игроков в аренду: у лондонцев очень сильная молодежка, которая в основном усиливает голландские клубы. В-третьих, вернутся качественные Бакайоко, Зума, Батшуайи и даже Маунт, который при Фрэнки оформил в Чемпионшипе 9+3.

У Лэмпарда как минимум не будет такого давления, как у Конте и Сарри. С Антонио спрашивали из-за конфликтов с раздевалкой и потери мотивации, с Маурицио – из-за неудавшегося копипаста Гвардиолы. Во многом из-за болельщиков положение коучей ухудшилось. У Фрэнки будет время, чтобы подобрать нужный стиль, определиться с проблемными позициями и получить опыт в ЛЧ. Его точно поддержат трибуны, а спину прикроет договоренность с Абрамовичем.

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