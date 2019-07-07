Погба запустил новую трансферную сагу со своим участием. Футболист заявил руководству «МЮ» о желании уйти и не намерен обсуждать новые предложения клуба. Боссы «МЮ» смирились с позицией Поля и попросили у него время на поиск замены, а еще о том, чтобы футболист прибыл в расположение команды в предсезонном турне, сообщает Marca.

Главный кандидат на замену Погба – Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Римский клуб потребует за серба 120 млн евро, что манкунианцы считают слишком завышенной ценой.

Что касается Погба, то главным претендентом на француза является «Реал». Мадридцы дважды связывались с англичанами, но намерены дождаться вердикта «МЮ», чтобы не портить отношения с клубом. Еще сообщалось об интересе к Полю со стороны «Ювентуса».

В АПЛ-2018/19 Погба забил 13 мячей (7 с пенальти) и выполнил девять ассистов.

В 2016-м «МЮ» заплатил «Ювентусу» за Поля 105 млн евро.

«МЮ» лучше продать Погба «Реалу». Поль разрушает клуб изнутри

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