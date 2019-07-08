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Жена Винни Джонса умерла от меланомы
Сам Винни борется с этой же болезнью.
Жена известного валлийского футболиста Винни Джонса Таня скончалась от рака кожи, сообщает Daily Mail.
53-летняя британка умерла в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние шесть лет женщина страдала от рака кожи. В 21 год Таня перенесла операцию по пересадке сердца и уже дважды лечилась от рака.
- Диагноз меланома был поставлен обоим супругам Джонс в 2013 году.
- С тех пор Винни перенес три операции по удалению опухоли.
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