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Жена Винни Джонса умерла от меланомы

Жена Винни Джонса умерла от меланомы
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Сам Винни борется с этой же болезнью.

Жена известного валлийского футболиста Винни Джонса Таня скончалась от рака кожи, сообщает Daily Mail.

53-летняя британка умерла в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние шесть лет женщина страдала от рака кожи. В 21 год Таня перенесла операцию по пересадке сердца и уже дважды лечилась от рака.

  • Диагноз меланома был поставлен обоим супругам Джонс в 2013 году.
  • С тех пор Винни перенес три операции по удалению опухоли.

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