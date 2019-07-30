Getty Images
«Челси» пожизненно забанил фаната, оскорбившего Стерлинга на расистской почве
Наказание, пусть и с опозданием, нашло виновного.
«Челси» наложил пожизненный запрет на посещение матчей болельщику, который оскорбил полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время игры чемпионата Англии-2018/19.
«Синие» провели собственное расследование, установили злоумышленника и пожизненно запретили ему посещать «Стэмфорд Бридж». Задержку в наказании (матч состоялся 8 декабря) клуб объяснил необходимостью завершить полицейское расследование, чтобы то опиралось на непредвзятое мнение, сообщает Mirror.
- Также «Челси» наказал временными запретами пятерых других фанатов за оскорбления и агрессивное поведение.
- Матч закончил со счетом 2:0 в пользу «Сити».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте