«Челси» наложил пожизненный запрет на посещение матчей болельщику, который оскорбил полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга во время игры чемпионата Англии-2018/19.

«Синие» провели собственное расследование, установили злоумышленника и пожизненно запретили ему посещать «Стэмфорд Бридж». Задержку в наказании (матч состоялся 8 декабря) клуб объяснил необходимостью завершить полицейское расследование, чтобы то опиралось на непредвзятое мнение, сообщает Mirror.

Также «Челси» наказал временными запретами пятерых других фанатов за оскорбления и агрессивное поведение.

Матч закончил со счетом 2:0 в пользу «Сити».

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