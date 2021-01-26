25 января «Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда, а уже 26 числа объявил имя его преемника. Ожидаемо им стал Томас Тухель, который заключил контракт на 2,5 года. 47-летний коуч уже провел первую тренировку.

«Благодарю «Челси» за уверенность во мне и моем штабе. Мы с огромным уважением относимся к работе Фрэнка Лэмпарда и к наследию, которое он оставил.

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«Челси» объявил о назначении Тухеля
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Не могу дождаться момента, когда встречусь с командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире. Рад стать частью семьи «Челси» – ощущения невероятные!» – цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

Приглашение немца прокомментировала директор «синих» Мария Грановская.

«Всегда непросто менять тренера в середине сезона. Но мы очень рады заполучить одного из лучших тренеров Европы. Нам еще предстоит за многое бороться и многого достичь, как в текущем сезоне, так и в последующих», – отметила Грановская.

  • «ПСЖ» уволил Тухеля в декабре 2020 года. Немец принес клубу две подряд победы в чемпионате Франции и первый в клубной истории выход в финал ЛЧ.
  • «Челси» занимает девятое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на пять очков.

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