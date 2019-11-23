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Манчестер Сити - Челси
Чемпионат Англии - 23 ноября 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Челси на Eurosport.ru! 23 ноября 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Два последних чемпиона Англии сейчас обретаются на третьей и четвертой строчке таблицы, но от этого их матч не перестал быть центральным в туре. «Манчестер Сити» принимает лондонский «Челси»!