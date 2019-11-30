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Ливерпуль - Брайтон-энд-Хоув Альбион
Чемпионат Англии - 30 ноября 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 30 ноября 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ливерпуль и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ливерпуль» продолжает дарить людям самые разные эмоции: ничья с «Наполи» привела к тому, что красные вообще могут пролететь мимо плей-офф ЛЧ. Зато в АПЛ у Клоппа все в ажуре и ближайший матч с «Брайтоном» вряд ли способен испортить «Ливеру» всю красоту в Англии. Смогут ли «чайки» хотя бы полчаса продержаться на «Энфилде» без пропущенных голов? Узнаем вместе на Eurosport.ru.