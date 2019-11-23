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Кристал Пэлас - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 23 ноября 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кристал Пэлас – Ливерпуль на Eurosport.ru! 23 ноября 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Рой Ходжсон или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кристал Пэлас и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кристал Пэлас и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! Если во время перерыва на сборные вы соскучились по вашим любимым командам, это нормально. Собираемся на этот уик-энд смотреть матчи лучших клубов Европы на Eurosport.ru. Давайте с нами!