Ливерпуль
    -
    19:30
    27.10.19
    Энфилд
    Тоттенхэм
      Чемпионат Англии • Тур 10
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      Ливерпуль - Тоттенхэм
      Чемпионат Англии - 27 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 27 октября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Римейк финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль» прервал 8-матчевую победную серию и готов начать новую в игре с кризисным «Тоттенхэмом».

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