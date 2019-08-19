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Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии - 19 августа 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 19 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«МЮ» имеет роскошный шанс выйти в лидеры АПЛ – для этого нужно всего лишь обыграть «Вулверхэмптон» на выезде. Не так уж и невероятно после разгрома «Челси» в первом туре, не так ли?