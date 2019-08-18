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Челси - Лестер Сити
Чемпионат Англии - 18 августа 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Лестер Сити на Eurosport.ru! 18 августа 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фрэнк Лэмпард или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Челси» влетел 0:4 «МЮ» и только по пенальти отдал Суперкубок Европы. Посмотрим, что получится у Фрэнки с самым амбициозным проектом Англии за пределами топ-6. «Синие» против «Лестера» – это ух.