Астон Вилла
    -
    22:00
    16.09.19
    Вилла Парк
    Вест Хэм
      Чемпионат Англии • Тур 5
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      Астон Вилла - Вест Хэм
      Чемпионат Англии - 16 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Астон Вилла – Вест Хэм на Eurosport.ru! 16 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Мануэль Пеллегрини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астон Вилла и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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