Манчестер Сити
    -
    16:00
    06.10.19
    Этихад
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионат Англии • Тур 8
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      Манчестер Сити - Вулверхэмптон Уондерерс
      Чемпионат Англии - 6 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Вулверхэмптон Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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