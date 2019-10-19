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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Чемпионат Англии - 19 октября 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Кристал Пэлас – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 19 октября 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Рой Ходжсон или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кристал Пэлас и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кристал Пэлас и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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