Лестер Сити
    -
    17:00
    19.10.19
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Бёрнли
      Чемпионат Англии • Тур 9
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      Лестер Сити - Бёрнли
      Чемпионат Англии - 19 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Бёрнли на Eurosport.ru! 19 октября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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