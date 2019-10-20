Манчестер Юнайтед
    -
    18:30
    20.10.19
    Олд Траффорд
    Ливерпуль
      Чемпионат Англии • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
      Чемпионат Англии - 20 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Ливерпуль на Eurosport.ru! 20 октября 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Главный матч выходных – на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в поисках первого поражения «Ливерпуля».

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