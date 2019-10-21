Шеффилд Юнайтед
    -
    22:00
    21.10.19
    Брамалл Лэйн
    Арсенал
      Чемпионат Англии • Тур 9
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      Шеффилд Юнайтед - Арсенал
      Чемпионат Англии - 21 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Арсенал на Eurosport.ru! 21 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Юнайтед и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шеффилд Юнайтед и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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