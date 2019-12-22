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Тоттенхэм - Челси
Чемпионат Англии - 22 декабря 2019
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Челси на Eurosport.ru! 22 декабря 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тоттенхэм и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Тоттенхэм» забрал 12 из 15 возможных очков в АПЛ после прихода Моуринью, «Челси» же знатно трясет: три поражения клубам из нижней части таблицы в последних 5 матчах говорят сами за себя. Теперь Жозе может обыграть Лэмпарда и выйти на чистое 4-е место. Позволит ли Фрэнки обойти себя своему бывшему коачу? Узнаем вместе на Eurosport.ru.