Манчестер Сити
    -
    20:30
    21.12.19
    Этихад
    Лестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 18
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      Манчестер Сити - Лестер Сити
      Чемпионат Англии - 21 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Сити – Лестер Сити на Eurosport.ru! 21 декабря 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Битва второй команды Англии и какого-то там «Манчестер Сити». Исход, кажется, очевиден.

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