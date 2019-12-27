Вулверхэмптон Уондерерс
    -
    22:45
    27.12.19
    Молинью
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 19
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Вулверхэмптон Уондерерс - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 27 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вулверхэмптон Уондерерс – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 27 декабря 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нуну Санту или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вулверхэмптон Уондерерс и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0