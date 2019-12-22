Уотфорд
    -
    17:00
    22.12.19
    Викаридж Роуд
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 18
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      Уотфорд - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 22 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Уотфорд – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 22 декабря 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Найджел Пирсон или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уотфорд и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уотфорд и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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