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Вест Хэм - Арсенал

Чемпионат Англии - 9 декабря 2019

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Арсенал на Eurosport.ru! 9 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Пеллегрини или Фредрик Льюнгберг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Арсенал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Вест Хэм и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

